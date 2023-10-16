الاحتلال يواصل استهداف سيارات وطواقم الإسعاف في غزة 

العالم - فلسطين



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الاثنين، عن 17 حالة انتهاك اُرتكبت بحق طواقمه الطبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقال الهلال الأحمر في بيان: "بخصوص الانتهاكات بحق طواقم ومقرات الجمعية، فقد سجلت الجمعية 17 حالة انتهاك منذ بدء العدوان على غزة".



وأشار البيان إلى "استشهاد 4 مسعفين وإصابة 5 آخرين" جراء القصف الإسرائيلي.



كما تعرضت 8 سيارات إسعاف لأضرار مختلفة، ولحقت أضرار جسيمة في مقر الجمعية شمال قطاع غزة وغرفة عمليات الطوارئ، وفق المصدر ذاته.



والسبت، طالب "الهلال الأحمر" بـ "ضمان الحماية والسلامة الكاملة لمرافق الجمعية، وفرقها وبعثاتها وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



من جهتها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، استشهاد 10 مسعفين وإصابة 27 آخرين، منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، صورا لسيارات إسعاف مدمرة بشكل كامل، قالت إن القصف الإسرائيلي تسبب بإعطابها.



ولليوم العاشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق ما أسفر عن استشهاد 2750 شخصا وإصابة 9700 آخرين ونزوح جماعي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.



ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.