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اضراب شامل يعم محافظات الضفة تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني

اضراب شامل يعم محافظات الضفة تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

عمّ الإضراب محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي على قطاع غزة.

العالم-فلسطين

وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “يأتي الإضراب غداة المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني بمدينة غزة، وراح ضحيتها مئات الشهداء، وبالعدوان الصهيوني المتواصل”.

وشلّ الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين، وفق “وفا”.

كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

وعّم الحداد الأراضي الفلسطينية، الأربعاء، وجرى تنكيس الأعلام على المؤسسات الرسمية في الضفة “تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس الذي أعلن الحداد العام لثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام حدادا على شهداء مستشفى المعمداني، وجميع شهداء شعبنا”، حسب “وفا”.

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