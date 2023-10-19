4629 جريحا صهيونيا منذ بدء "طوفان الأقصى"

العالم- الاحتلال

وقالت الوزارة في بيان لها: “بلغ عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات حتى الخميس 4629، كان بينهم 12 بحالة حرجة، 279 خطيرة، 764 متوسطة والباقين بحالة طفيفة”.

وأشارت إلى أن عدد المصابين الذين ما زالوا في المستشفيات، الخميس، بلغ 309 بينهم 80 بحالة خطيرة، 159 متوسطة و70 طفيفة”.

وتتضارب الأنباء "الإسرائيلية" حول حصيلة القتلى الصهاينة، ففي حين تتحدث وسائل تقارير رسمية عن 1400 قتيل، تتحدث تقارير عن 1500قتيل، مع توقع ارتفاع العدد لاكتشاف جثث إضافية في الساعات الأخيرة، ووجود إصابات خطيرة.

وبدأت كتائب القسام، معركة طوفان الأقصى التي أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف عنها، فجر السبت (السابع من أكتوبر) بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة وقتل وأسر عدد كبير من جنود العدو.

ومنذ انطلاق المعركة، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في صفوفه.

هذا وشن جيش الاحتلال عدوان انتقامي على المدنيين في قطاع غزة بعد فشله في مواجهة المقاومين. وتسبب هذا العدوان باستشهاد أكثر من 3500 فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء في حين تجاوز عدد الإصابات 12 ألف جريح وتهجير مئات الآلاف داخل القطاع.