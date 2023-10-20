الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

متظاهرون أمام معبر رفح: مرابطون حتى الاغاثة

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

شدد المرابطون امام معبر رفح على بذل الجهود لايصال المساعدات الى ابناء غزة، واعلنوا بانهم مرابطون حتى الاغاثة.

شاهدوا الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

رئيسي: ننتظر من مصر فتح معبر رفح سريعا 

مراسل العالم يكشف حقيقة فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الانسانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. كاميرا العالم تقوم بجولة داخل أول مخيم لوكالة الغوث في غزة

مساعد رئيس ايران: جرائم الصهاينة تزداد مع صمت الدول الإسلامية

إضاءة برج شهير وسط لندن بعلم فلسطين + فيديو

شاهد.. اهالي نبل والزهراء لغزة: النصر قريب لا محالة

شاهد بالفيديو.. هنية: المقاومة تدير المعركة باقتدار بعد ضربتها الاستراتيجية المدوية

خالد القدومي: كربلاء القرن الحادي والعشرين تحدث اليوم في غزة