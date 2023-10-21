مراسلة العالم تكشف عن محتويات شاحنات المساعدات لغزة

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم من معبر رفح ان 5 شاحنات من المساعدات الدولية عبرت معبر رفح الحدودي بين مصر وفلسطين ودخلت المعبر الفلسطيني.

وأكدت مراسلة العالم انها تحققت من محتوی الشاحنات لتجد انها تقتصر علی أدوية ومستلزمات طبية وبعض المعلبات.

وأشارت الی وجود أكثر من 14 ألف مصاب في غزة مؤكدة ان إسعاف هذا العدد من المصابين بحاجة الی 100 شاحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية علی الاقل.

وبينت مراسلة العالم ان الشاحنات لاتحمل مواد تدعم الحياة الانسانية كالوقود والدقيق أو مواد غذائية او اجهزة ومستلزمات لغرف العناية المركزة لانقاذ الجرحی الذين يعانون من حالات حرجة.

ويمكن القول بأن هذا الكم القليل من المساعدات لايعتبر طوق نجاة للفلسطينيين، بل هو طوق نجاة للكيان الصهيوني لإنقاذه من ضغط الإنتقادات الدولية بسبب خنق غزة ومنعها من الكهرباء والماء والدواء والغذاء.