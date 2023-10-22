الاحتلال يداري هزائمة بتحذير لبنان من جرها للحرب!

العالم - لبنان

وحذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، عبر منصّة «إكس» ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، بأن «(حزب الله) يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئاً، إنما قد يخسر فيها الكثير»حسب تعبيره.

ووقع تبادل إطلاق صواريخ أمس السبت بين الجيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، ما أدى إلى وقوع خمس إصابات على الجانب الإسرائيلي واستشهاد ستة من عناصر الحزب وعنصر من حركة «الجهاد الإسلامي» في جنوب لبنان.

في المقابل أعلن الجيش الاحتلال إصابة ثلاثة من جنوده، بجروح أحدهم خطيرة. كما أصيب عاملان زراعيان تايلانديان.

وفي سياق متصل، قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن القوات الإسرائيلية استهدفت ما اسمته «خلية» حاولت إطلاق قذيفة مضادة للدروع باتجاه الكيان الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية.

وقال في تغريدة مقتضبة على موقع «إكس»: «قامت قوة لجيش الدفاع باستهداف خلية... تم رصدها قبل قليل تحاول إطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو الأراضي الإسرائيلية في منطقة أفيفيم على الحدود اللبنانية».