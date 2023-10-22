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واشنطن لمواطنيها في لبنان: على الراغبين "المغادرة الآن"

واشنطن لمواطنيها في لبنان: على الراغبين
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين الراغبين بمغادرة الأراضي اللبنانية بمغادرتها الآن، معللة ذلك بسبب الأوضاع الأمنية على حد تعبيرها.

العالم-الامريكيتان

وأشارت الخارجية إلى أنه "يجب على المواطنين الأمريكيين الذين يرغبون في مغادرة لبنان المغادرة الآن، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به".

كما لفت مكتب الخدمات القنصلية أيضا إلى أنه "لا تزال هناك رحلات تجارية متاحة، ولكن هناك انخفاض في القدرة الاستيعابية، وأملت (الخارجية الأمريكية) من المواطنين الأمريكيين التحقق من خيارات الرحلات الجوية في مطار بيروت الدولي".

"كما تم الإعلان عن قرض مساعدة مالية من الحكومة الأمريكية لشراء تذاكر رحلة لمغادرة لبنان لمن يرغب".

تجدر الإشارة إلى أن وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، أكد يوم السبت، مواصلة الاتصالات بجهات لبنانية لمنع تطور الاشتباكات مع الاحتلال إلى ما هو أخطر مما يجري في الوقت الحالي.

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