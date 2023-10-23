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في مخيم الجلزون..

رام الله.. شهيدان و4 إصابات بمواجهات مع الاحتلال

رام الله.. شهيدان و4 إصابات بمواجهات مع الاحتلال
الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطنان فلسطينيان صباح اليوم الاثنين، وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة،  خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب لها، أن مواطنين استشهدا برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم الجلزون، كما أصيب 4 آخرون بالرصاص الحي ووصفت حالتهم بالخطيرة.

وذكر مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنا، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي مباشر صوب المواطنين، ما أدى لاستشهاد الشابين: محمود سيف الطريش نخلة، ومحمد نضال عليان، وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي وصفت جروحهم بالخطيرة.

وبارتقاء الشهيدين نخلة وعليان، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الجاري إلى 95 شهيدا.

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