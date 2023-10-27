هنية يشيد بموقف روسيا والصين لإفشال قرار أميركي منحاز

العالم- فلسطين

وعبر هنية في تصريح صحفي عن تقديره لكل الدول داخل مجلس الأمن وخارجه التي طالبت بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة.

ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال باحترام قواعد حقوق الإنسان وبتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق أهلنا في قطاع غزة خاصة وفلسطين عامة.

وفشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار أميركي لا يدعو لوقف العمليات العسكرية في غزة.

وقد استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار الأميركي بشأن غزة.

وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن: إن "الولايات المتحدة لا تريد لقرارات مجلس الأمن التأثير على العملية الإسرائيلية".

وحذر بأن "انتهاكات القانون الإنساني الدولي تهدد بتوسع الصراع في الشرق الأوسط وربما خارجه".

وشدد على أن المصالح الضيقة منعت تفادي أزمة كارثية في غزة، مؤكدا أن مشروع القرار الأميركي هو بمثابة ترخيص من المجلس لمواصلة الهجوم الإسرائيلي.

وأكد أنه لا يمكن السماح بتمرير مشروع القرار الأميركي لأنه سيفقد المجلس مصداقيته تماما.

بدوره، قال المندوب الصيني في مجلس الأمن: إن مشروع القرار الأميركي لا يذكر أن فلسطين محتلة منذ وقت طويل.

وأضاف: يجب أن نراعي المخاوف الأمنية للجانبين، وليس للاحتلال الإسرائيلي فقط.

وأكد أن أي قرار غامض بشأن الحرب والسلام غير مسؤول وخطير ويمهد لعمل عسكري واسع النطاق.