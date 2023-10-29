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شاهد ما قامت به شرطة نيويورك لمنع مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

خرج آلاف من مواطني مدينة نيويورك،في اضخم تظاهرة داعمة للشعب للفلسطيني في أمريكا، متجهين الى جسر بروكلين، حيث قامت الشرطة بإغلاق جميع الممرات على الجسر الذي يربط منطقتي مانهاتن وبروكلين في الاتجاهين.

العالم - الأميركيتان

وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إن المظاهرة كانت سلمية ولم تشهد أي حوادث مع المتظاهرين في هذا الوقت.

وكانت المظاهرة في المدينة الأمريكية الأكثر اكتظاظا بالسكان من بين عدة مظاهرات شهدتها جميع أنحاء العالم في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك "مسيرة من أجل فلسطين" في لندن التي اجتذبت آلاف المشاركين، يوم أمس.

وكان المتظاهرون يهتفون:" إسرائيل تقصف! أمريكا تدفع! ..كم طفلاً قتلتم اليوم؟"...

كما رفعوا شعارات "إنهاء الحصار على غزة!.. أوقفوا الضربات الجوية والتدخل العسكري.

وإلى جانب مظاهرة قامت بها جماعة يهودية في نيويورك بالمحطة المركزية، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، مما أدى إلى اعتقال حوالي 300 شخص ليلة الجمعة.

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