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حصيلة العدوان على غزة

حصيلة العدوان على غزة
الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 8306 شهيدا، وأكثر من 20 ألف جريح.

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