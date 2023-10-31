مراسلة العالم: دبابات اسرائيلية تحاول التوغل في شمال غزة لغرض ما

وقالت ان الدبابات الاسرائيلية تحاول التقدم باتجاه فتح طريق لها في حي النصر ومنطقة الشاطيء، لكنها حتى اللحظة لم تتمكن من دخولها بسبب المقاومة العنيفة من قبل المقاومة في تلك المنطقة المأهولة بالسكان، موضحة ان الدبابات الاسرائيلية اذا ما ارادت ان تتقدم حتى لامتار قليلة يقوم السلاح الجوي الحربي بابادة تلك المنطقة، ما يؤدي الى وقوع مجازر في قطاع غزة.

واضافت ان الاحتلال في محاولة دخوله الى حي النصر ومنطقة الشاطيء لم يسبق له من قبل الدخول، ويبدو انه يقصد هدف ما لا احد يعرفه.

واشارت الى ان سقوط العديد من الشهداء والجرحى لا تستطيع سيارات الاسعاف الوصول اليهم، في ظل اعلان وزارة الصحة بان مستشفى الشفاء ومستشفى الاندونيسي بدآ العد التنازلي لنفاذ الوقود وسيكون بعدها قطاع غزة على موعد مع كارثة محققة اذا لم يتم ادخال الوقود، والا فسيتوقف العمل بهما، فيما تحاول العملية البرية التي تقوم بها قوات الاحتلال بفصل شمال القطاع عن جنوبه.

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