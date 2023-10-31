شاهد.. هكذا يظهر ويختفي المقاومون بعد تصديهم لجيش الاحتلال

وعلى وقع ضربات المقاومة الفلسطينية، تراجعت قوات الاحتلال الإسرائيلية عن القتال المباشر في مدينة غزة، كبرى مدن القطاع، واختارت بدلاً من ذلك البقاء على أطراف المدينة لتأخير القتال الأكثر خطورة وإبقاء الخيارات العسكرية مفتوحة.

المقاومة الفلسطينية من جهتها نشرت فيديوهات توثق تدميرها دبابة للقوات الاسرائيلية المتقدمة.

وأعلنت حركة حماس الا تفاوض مع الكيان الإسرائيلي، بشأن الأسرى المحتجزين لديها خلال الوقت الحالي، وذلك بسبب الغارات والهجمات الإسرائيلية العنيفة على القطاع.

بالموازاة اعلن المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم ان المقاومة تخوض اشتباكات ضارية في أكثر من نقطة ومحور، وتتصدى بكل قوة لقوات العدو التي تعجز عن تحقيق أي من أهداف عدوانها البري المستمر منذ اربعة أيام.

وعلى خط الميدان، قال المراسل العسكري لموقع واللا العبري أمير بوخبوط، ان معظم إطلاق النار على الجيش الإسرائيلي تأتي من فتحات الانفاق الطويلة والمنتشرة في مناطق الاشتباك، والتحدي كبير في القضاء عليها.

ووفق شهادات الجنود التي نقلها بوخبوط فإن المقاومين يخرجون من فتحات الانفاق لإطلاق صواريخ "ار بي جي" عليهم وبعد ذلك يغلقون فوهات الانفاق ويختفون.

من جهتها، أعلنت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركيّة، أنّ الهجوم البريّ الإسرائيليّ على قطاع غزة بدأ. واشارت الى ان قادة الاحتلال لم يعلنوا عن ذلك صراحة خشية من تبدل وتوسع الجبهات ضد جيش الاحتلال، وهم يكتفون بالاعلان عن عمليات توغل محدودة.

