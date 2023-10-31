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محور المقاومة يشعل جبهة خامسة بوجه الاحتلال، والاخير يتكتم عليها

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

تحول مهم في ساحة المعركة مع العدو الاسرائيلي، تمثل باعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عدد من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع العدو الاسرائيلي في الاراضي المحتلة، في اطار الرد على عدوانه وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وجرائمه.

ووصف الهجوم الذي نفذته بالصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة على اهداف مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالواسع والثالث من نوعه.

وسائل اعلام اسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن انفجارات في ميناء ايلات جنوب الاراضي المحتلة. وقال شهود عيان انهم سمعوا خلال الايام الماضية اصوات انفجارات في ايلات وان العدو الاسرائيلي يتكتم على هذه الاحداث كما اعترف الجيش الاسرائيلي بالهجوم الاخير الذي نفذه الجيش اليمني، وقال انه تصدى لصواريخ ومسيرات قادمه من جنوب البحر الاحمر، زاعما تدميرها، مضيفا انه يدرس الرد على هجوم القوات اليمنية.

وكانت القوات الامريكية اعلنت قبل ايام عن تصديها لهجوم واسع بالصواريخ والمسيرات في شمال البحر الاحمر، مدعية اسقاط هذه الصواريخ قائلة ان مصدرها اليمن. واللافت ان عملية التصدي للصواريخ استمرت تسع ساعات، بحسب القوات الامريكية.

كما نقلت وسائل اعلام عن مصادر عسكرية أرتيرية عن تعرض القاعدة العسكرية الإسرائيلية في دهلك بأرتيريا جنوب البحر الأحمر لعملية نوعية أدت لسقوط قتلى وجرحى من الضباط الإسرائيليين.

التطورات العسكرية الجديدة تأتي في اطار وحدة الساحات بين قوى المقاومة وتصاعد عملياتهم العسكرية ضد المصالح الامريكية والاسرائيلي حيث شهدت المنطقة عمليات عسكرية ضد القواعد الامريكية في العراق وسوريا إلى جانب القتال المستعر في قطاع غزة ولبنان واشتعال جبهة خامسة ضد كيان الاحتلال من جهة الجنوب، وفق الإعلام الإسرائيلي.

يشار الى ان اعلان القوات المسلحة اليمنية الرسمي يأتي عشية خطاب هام للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الجمعة يتناول فيه التطورات ويعلن المواقف.

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