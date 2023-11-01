إيلات تتعرض لضربة صاروخية قادمة من اليمن! (فيديو)

العالم - فلسطین

ووصفت وسائل اعلام صواريخ الاعتراض المضادة بالكبيرة وهي ليست قبة حديدية أو ما يشابهها.



ورجحت ان تكون صواريخ الاعتراض من منظومة "حيتس" أو نظام آخر على الطراز نفسه، ما يؤشر إن الصورايخ الذي تم اعتراضها "على الأغلب من اليمن".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الدفاع الجوي اعترض، تهديدا جويا تم رصده في منطقة البحر الأحمر جنوب إيلات، ولم يتم رصد أي خطر على السكان ولم يتم رصد أي دخول للهدف في الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي "يبدو أن هذا كان هجوما آخر من قبل الحوثيين من اليمن"