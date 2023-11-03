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شاهد الجماهير الإيرانية تتجمع في طهران من أجل الاستماع لكلمة السيد نصر الله

الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من أمام ساحة الامام الحسين(ع) وسط العاصمة الايرانية طهران بتجمع حشود كبيرة من المواطنين الايرانيين جاؤوا من أجل الاستماع الى كلمة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله تزامنا مع العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا أن المواطنين الايرانيين قد جاؤوا كم أجل الاستماع الى هذه الكلمة، حيث اجريت برامج في قراءة الاناشيد ويتك القاء كلمة للسيد مير تاج الدين عضو البرلمان الايراني.

وفي مقابلة مراسلنا مع احد المنسقين في هذه المراسم قال بان اليوم يتزامن البرنامج والمراسم مع كلمة السيد حسن نصر الله والتي كان لها اصداء كبيرة بما لها من مكانة مهمة وتاريخية، حيث يتطرق في كلمته الى احداث المنطقة اشارة للتطورات الاخيرة في غزة والحرب التي يخوضها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم الاعزال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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