شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال غزة (فيديو)

العالم - فلسطین

وقالت وزارة الصحة في غزة إن "الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بقصف مدرسة أسامة بن زيد التي تؤوي نازحين".

ولم يصدر بيان رسمي إلى حد الآن يكشف عن عدد الضحايا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف سيارات إسعاف أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات مركزة على عدد من المنازل من غرب مفترق العيون وحتى "نادي الصداقة" غرب غزة وفي محيط مستشفى القدس في تل الهوا.

هذا، وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الجمعة إن 9227 فلسطينيا قتلوا منذ 7 أكتوبر بينهم 3826 طفلا و2405 نساء وارتفع عدد المصابين إلى 23516.

وناشدت الوزارة كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.

جدير بالذكر أن القصف الإسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر عقب أن شنت "كتائب القسام" وفصائل فلسطينية عملية "طوفان الأقصى".