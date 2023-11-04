إنطلاق مسيرات 13 آبان تزامنا مع طهران في كافة أنحاء البلاد + فيديو

العالم - ايران

واقيمت اليوم مراسم قرع جرس مقارعة الاستكبار، في مدرسة الشهيد فهميدة الثانوية في طهران، بحضور وزير التربية رضا مراد صحرايي، وأصغر باقر زاده نائب رئيس الجمهورية للشؤون التربوية والثقافة، وعلي رضا كريميان، مدير عام التربية والتعليم في طهران.

يوم 13 ابان هو يوم الطالب وأيضا اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي بسبب ثلاثة أحداث مهمة في ثلاث فترات تاريخية : 1343 (نفي الإمام الخميني (رض) إلى تركيا)، 1357 (القتل الوحشي للطلاب)، و 1358 (الاستيلاء على وكر التجسس) وخلّى في ذاكرة الطلاب وعامة الناس.

يعتبر يوم 13 ابان نقطة تحول في حرب الشعب الإيراني ضد الاستكبار العالمي، وقبل كل شيء مع أمريكا، من خلال تسمية يوم مقارعة الاستكبار العالمي في التقويم الرسمي لبلادنا. وبحسب قائد الثورة الاسلامية ، فإن يوم 13 ابان هو يوم مهم للغاية بمعنى ما ، انه يوم الطالب، بمعنى ما ، انه يوم الجامعي ، بمعنى ما، هو يوم صمود الشعب الإيراني ضد مؤامرات الاستكبار.

ومن ناحية أخرى، فإن شعب إيران العظيم، خلال الـ 45 سنة الماضية، من خلال تخليد يوم 13 آبان باعتباره يوم الوقوف في وجه الاستكبار العالمي وإعلان صمود العالم الإسلامي في مواجهة تهديدات ومؤامرات الولايات المتحدة ، حاول دائماً، من خلال تنظيم مسيرات جماهيرية ضخمة في مختلف المناسبات والحضور الواسع والملحمي في مسيرات مثل يوم القدس و13 ابان و22 بهمن وترديد شعارات "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل" و"الموت للاستكبار "، احباط مخططاتهم وجرائمهم الشريرة ضد الأمة الإسلامية وخاصة أنها أوصلت صوت شعب فلسطين المظلوم إلى آذان العالم. وفي هذا العام ايضا ، فإن الشعب الإيراني البطل ومن خلال تنظيمه لمسيرة 13 آبان، يعلن مرة اخرى عن دعمه الشامل والمستمر لشعب فلسطين المضطهد ومجموعات المقاومة، وتنديده للجرائم الجسيمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد شعب غزة وقتل الأطفال والنساء والمدنيين، ويدين قصف المناطق السكنية والاعتداءات على المستشفيات والطواقم الطبية.

وانطلقت هذه المسيرات في طهران في الساعة التاسعة صباحا من ساحة فلسطين وستستمر بالتجمع أمام وكر التجسس الأمريكي ، حيث سيلقي السيد محمد باقر قاليباف رئيس المجلس الإسلامي، كلمة في الحضور .

الشعب الإيراني المناهض للاستكبار في "اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي"؛ نظم مسيرات في جميع أنحاء البلاد تزامنا مع العاصمة طهران في أكثر من 1200 مدينة، تحت شعار "نظام عالمي جديد مع جيل مثالي"، ليعلنوا دعمهم لمُثُل الثورة الإسلامية وجماعات المقاومة الفلسطينية، وتعاطفهم مع شعب غزة المقاوم والمظلوم .

هذا واضرم طلاب طهران النار في العلمين الإسرائيلي والأمريكي خلال المسيرة التي نظموها اليوم احتجاجا على القتل الوحشي لاهالي غزة.

مسيرات