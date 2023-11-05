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تزيين تمثال بنيامين فرانكلين بالكوفية الفلسطينية ! (فيديو)

الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

قام المتظاهرون في واشنطن بتزيين تمثال بنيامين فرانكلين (مؤسس الولايات المتحدة) بكوفية فلسطينية دعما لغزة.

العالم - فلسطين المحتلة

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