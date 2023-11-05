6 مقترحات لتقوية أنموذج التجارة العالمية الجديد تقدمها ايران

العالم - ايران

وفي مستهل كلمته اليوم الاحد، ادان مخبر المجازر الصهيونية التي ادت الى استشهاد اكثر من 10 آلاف شخص في غزة حتى الان، داعيا المنظمات الدولية الى بذل الجهود لوقف هذه الجريمة.

كما قدم مخبر 6 مقترحات لتقوية الانموذج الجديد للتجارة العالمية ، وهي اولا، وضع الفرص الاقتصادية الداخلية في الاشتراك مع باقي دول العالم، وثانيا، دعم التوسيع الشامل للنظام التجاري متعدد الاطراف لتنظيم القوانين الدولية، وثالثا، الحفاظ على استقرار الدورة الصناعية وتأمين المواد في العالم، ورابعا، انشاء مدن كمراكز استهلاكية دولية ، وخامسا، تطوير التجارة الالكترونية، وسادسا، انشاء منظومات لوجستية حديثة.

واشار مخبر الى 5 مجالات وامكانيات هامة تجذب الآخرين للاستثمار في ايران وهي المؤهلات الجغرافية، ووجود الموارد الطبيعية، والطاقات الشابة والمستوى العال للتنمية الانسانية، وتنوع الطبيعة، والانجازات العلمية والتكنولوجية.

واوضح مخبر ان ايران تجاور 15 بلدا و600 مليون نسمة وهي مركز اتصال بين الشرق الاوسط وآسيا واوروبا، ولها حدود بحرية بطول 2700 كيلومتر وتمر عبرها ممرات دولية مثل ممر شمال – جنوب وممر طريق الحرير الترانزيتي وهي جسر تاريخي واقتصادي بين جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وبين اوروبا.

كما اشار الى أن ايران هي سابع دولة في العالم من حيث الموارد الطبيعية ، وقد سجلت انجازات علمية كبيرة في مجال العلاج و انتاج الادوية والمعدات الطبية والادوية المشعة وقطاع النانو والتكنولوجيا الحيوية والخلايا الجذعية والجوفضاء، والاتصالات ، رغم الحظر الجائر.

وشدد مخبر على ان ايران تلعب دورا هاما في الشؤون الاقليمية والدولية ولها دور استراتيجي في رسم مسار التطورات العالمية القادمة.

والجدير بالذكر أن معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) هو معرض تجاري يقام في شنغهاي، بالصين كل عام منذ عام 2018. ويعتبر هذا المعرض هو المعرض الأول بموضوع الواردات في العالم.