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بهذه الطريقة يعاقب الاحتلال الاسرائيلي الفلسطينيين على ما حدث بغزة

الإثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

يعاني سكان الضفة الغربية من عقاب فرضه الاحتلال الاسرائيلي منذ السابع من اكتوبر يتمثل بإغلاق الحواجز العسكرية المحيطة بالمدن والبلدات الفلسطينية، وتحويلها الى سجون وكانتونات مغلقة. 

العالم - خاص بالعالم

في هذا المكان يتواجد الحاجز العسكري الاسرائيلي الأهم في الضفة الغربية وهو حاجز"الدي سي او" أو بما يعرف حاجز مستوطنه"بيت ايل".

تكمن أهمية هذا الحاجز بان اكثر من 50,000 فلسطيني يضطرون يوميا بأن يمروا من خلال هذا الحاجز، سواء هؤلاء الذين يتوجهون الى نحو جنوب الضفة الغربية او القادمين منها او الذين يتوجهون الى شمال الضفة الغربية او القادمين من هناك.

ومنذ السابع من اكتوبر من الشهر الماضي تم اغلاق الحاجز بشكل كامل حيث يمنع الفلسطينيون من المرور عبر هذا الحاجز، حيث اغرق الحاجز بالكامل ومنع الفلسطينيون من المرور.

والوضع القائم يشي بان الاحتلال الاسرائيلي يحارب معاقبة الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم الى هذا الحاجز يضاف اكثر من 500 حاجز عسكري اسرائيلي في الضفة الغربية تم اغلاقها بالكامل وعليه اصبحت المدن الفلسطينية كانتونات مغلقة غير قادر الفلسطيني لا ان يغادر مدينته ولا قريته بشكل كامل.

وبشكل عام الواقع في الضفة الغربية هو واقع متصادم مع الاحتلال الاسرائيلي، وايضا واقع يؤكد ان الاحتلال الاسرائيلي بات يعاقب الفلسطينيين على ما حدث في قطاع غزة من خلال التضييق عليهم او من خلال حملات الاعتقال او من خلال تحويل الضفة الغربية الى معازله منفصله هنا وهناك.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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