الرئيس الايراني يبدأ غدا زيارة الى طاجيكستان وأوزبكستان

العالم - ايران

وبعد مراسم الاستقبال الرسمية سيعقد رئيسا البلدين لقاء خاصا ثم يشاركان في الاجتماع المشترك للناشطين الاقتصاديين ورجال الأعمال الايرانيين والطاجيك.

وخلال هذه الزيارة، سيوقع المسؤولون الإيرانيون والطاجيك على العديد من وثائق التعاون المشترك.

وفي ختام هذه الزيارة، سيتوجه الرئيس الايراني إلى طشقند بدعوة رسمية من رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف للمشاركة في القمة السادسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي "ايكو".

وسيشرح آية الله رئيسي خلال مشاركته في قمة منظمة التعاون الاقتصادي مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويلتقي بعدد من الرؤساء والمسؤولين المشاركين في القمة.

وستكون المشاورات المتعلقة بالتعاون الثنائي، خاصة في المجال التجاري والاقتصادي، والقضايا الدولية، خاصة الوضع الحرج في غزة، محور المحادثات الثنائية لرئيس الجمهورية الاسلامية في هذه الزيارة التي تستمر يومين.