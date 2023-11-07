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الاحتلال يعتقل 56 مواطنا فلسطينيا في القدس والضفة

الاحتلال يعتقل 56 مواطنا فلسطينيا في القدس والضفة
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، 56 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في القدس المحتلة وعموم الضفة الغربية.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنا في القدس وهم: نبيل عارف سلامة، وبراء منذر أبو ميالة، ويوسف محمود حلوة، ويزن هيثم مخامرة، ومنذر أبو ميالة، وقيس مصطفى البياع، ومحمد عدنان حوشية، وصلاح حوشية، وزين الشرحة، ومحمد النوري من مخيم شعفاط، والصحفيان محمد عياد، وحذيفة جاموس، ومحمد ماهر جفال، وصالح جمال دبوة من بلدة أبو ديس، والشاب إصرار محمد ضيف الله صلاح الدين (19 عاما) من بلدة حزما.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 22 مواطنا، وهم: عادل عبد الحميد البدارين، وأحمد موسى الخلايلة، وشقيقه براء، وسليمان سالم أبو سيف، وأسامة وشقيقه حمزة محمد العنيد، ومهند الحوامدة، ومحمد ذيب الحوامدة، ومحمد حسن نصار أبو عقيل، وساجد وليد دغامين، ويوسف محمود عبد النبي الحوامدة، وقصي هشام عصام الزعارير، وجميل محمد الدغامين، وأنور رضوان المحاريق، وحسن عبد المهدي السلامين من بلدة السموع، والصحفي عبد المحسن الشلالدة وشقيقه علاء، والشاب طه محمد محمود الشلالدة من بلدة سعير، ومصلح عطية بلوط، وفايز إبراهيم الخضور، ومحمد خالد خضر حميدات من بلدة بني نعيم شرقا، ويوسف عبد المحسن الهنيني من مدينة الخليل.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا وهم: خالد لطفي جبر أبو عليا، ونضال أحمد جبر أبو عليا، وحمزة عارف حسن أبو عليا من قرية المغير، وميسم صلاح عطايا، وهمام عبده، وزهيد جبران، وطالب عبده، وحسين عبده، من بلدة كفر نعمة، والأسير المحرر جمعة عبد الله التايه، من حي سطح مرحبا، في مدينة البيرة، والأسيرة المحررة ربا عاصي، والأسير المحرر محمد الدحلة، من بلدة بيتونيا غرب رام الله.

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إياد عصام حربي عوضات (19 عاما) من مخيم عقبة جبر، وأحمد عبد الله مغالسة من بلدة العوجا.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال سليمان أبو الرب من قرية صير جنوب جنين، وبهاء توفيق محمود من قرية سيريس.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان وهم: عماد سامي طقاطقة (28 عاما)، والشقيقان وسام جمال طقاطقة (20 عاما)، ومعتز (15 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوبا، ومعاذ سلهب من حي الكركفة وسط بيت لحم.

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الاحتلال يعتقل 56 مواطنا فلسطينيا في القدس والضفة