مسؤول أردني يحذر الحشد الشعبي من الاعتصام عند حدود بلاده! + فيديو

العالم - العالم الإسلامي

وبحسب مقطع فيديو متداول للناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة الاردنية محمد المومني، خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين ولقطاع غزة، قال محمد المومني: "نقولها مزلزلة. لن نسمح بأي جهة دخول حدودنا الاردنية، مطالبا بعدم الإزدحام على الحدود العراقية - الاردنية في اشارة الى التظاهرات الحالية على الحدود العراقية - الاردنية.

ولاتزال الحدود العراقية الأردنية تشهد تظاهرات، بعدما توافدت حشود كبيرة من العراقيين من بغداد وعدد من المحافظات إلى الحدود، وذلك تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالقصف الإسرائيلي على غزة.

يأتي ذلك بعد أن وجه قيادة التيار الصدري، مقتدى الصدر، نداء لأنصاره بالاعتصام السلمي عند الحدود الفلسطينية، احتجاجا على ما يجري في قطاع غزة ومناصرةً للشعب الفلسطيني.

وقال الصدر في كلمة متلفزة: "أدعو الشعوب الإسلامية والعربية وكل محبي السلام إلى تجمع شعبي سلمي من جميع تلك الدول، للذهاب من أجل اعتصام سلمي عند الحدود مع فلسطين المحتلة من جانب مصر وسوريا ولبنان والأردن من دون أي سلاح، غير الأكفان".

وطالب الصدر بـ "البقاء لحين فك الحصار، ولإيصال بعض المعونات الطبية والغذائية شمال غزة وجنوبها، ولا نمانع بتفتيش المعتصمين من طرف محايد مثل الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "هذا نشاط بعيد عن الحكومات والجهات العسكرية".