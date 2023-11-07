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وزير الدفاع الإيراني خلال استقبال السفير التركي:

دعم أميركا لجرائم الصهاينة عقّدَ أوضاع المنطقة الأمنية

دعم أميركا لجرائم الصهاينة عقّدَ أوضاع المنطقة الأمنية
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الإيراني إن الكيان الصهيوني لن يحقق أياً من أهدافه في غزة، وإن دعم أميركا والغرب لجرائم الكيان الصهيوني جعل الأوضاع الأمنية في المنطقة أكثر تعقيدا.

العالم - إيران

وأكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمدرضا آشتياني، خلال استقباله اليوم الثلاثاء السفير التركي في طهران حجابي كيرلانجيتش على القواسم المشتركة الثقافية والتاريخية والحضارية بين إيران وتركيا، فيما رحب بتوسيع التعاون الدفاعي والعسكري الثنائي، مقيماً تعزيز التعاون بين البلدين باعتباره مفيداً للمنطقة بأكملها والعالم الإسلامي، وأكد على التنسيق في تبني المواقف تجاه القضايا ذات الأهمية إقليميا ودوليا.

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى الأحداث التي تشهدها المنطقة وخاصة جرائم الكيان الصهيوني، وقال: إن قضية العالم الإسلامي الأولى والعالم أجمع هي قضية فلسطين، ومن المؤكد أن الكيان الصهيوني لن يحقق أياً من أهدافه في غزة، كما أن تدخل ودعم أميركا والغرب لجرائم الكيان الصهيوني جعل الأوضاع الأمنية في المنطقة أكثر تعقيداً.

وذكر وزير الدفاع الإيراني أن عمليات المقاتلين والمقاومة الفلسطينية انطلقت من قدراتهم المحلية وروح المقاومة، وكانت انعكاسا لضغوط الحصار لعدة عقود، وقال: إن عملية طوفان الأقصى، باعتبارها عملية فلسطينية ناجحة خالصة، كشفت بإنجازاتها العظيمة، الطبيعة المزيفة لقوة الكيان الصهيوني.

وشدد العميد آشتياني على الإجراءات العملية مثل العقوبات الاقتصادية ووقف تصدير الطاقة والوقود والعقوبات الجوية والعديد من الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها الحكومات الإسلامية ضد الكيان الصهيوني.

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