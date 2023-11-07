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إيران تشارك بمعرض كوبا وتطلعات مشتركة لتعزيز التجارة والصناعة

إيران تشارك بمعرض كوبا وتطلعات مشتركة لتعزيز التجارة والصناعة
الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، فرشاد مقيمي عن مشاركة إيران في معرض هاوانا الدولي، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ سياسات الحكومة الحالية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي مع دول أميركا اللاتينية.

العالم - إيران

و قام الرئيس الكوبي قام خلال المعرض بزيارة الأجنحة الخاصة لإيران حيث كان في استقباله مساعد وزير الصناعة الإيراني، فرشاد مقيمي.

وخلال اللقاء، تطرق مقيمي إلى الإمكانيات والطاقات الموجودة لتعزيز التعاون الصناعي بين طهران وهاوانا، مؤكدا على ضرورة تسوية العراقيل وتيسير حضور ونشاط الشركات الإيرانية.

وعلى هامش المعرض، انعقد اجتماع حضره مساعد وزير التجارة الخارجية الكوبي، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى كوبا وعدد من المصنعين الإيرانيين، استعرض خلاله فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وبدأ معرض كوبا الدولي أعماله منذ أمس الاثنين لغاية 11 نوفمبر الحالي بمشاركة شركات أجنبية من 60 دولة بما فيها المكزيك وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرازيل وأميركا والهند وأرمينيا والإمارات وتركيا وروسيا والصين، ويشمل مجالات مختلفة منها الأدوات الطبية والمختبرية والدواء والمواد الخام لإنتاج الأدوية والأجهزة والصناعات البتروكيماوية والكهرباء.

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