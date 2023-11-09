مراسلنا: إعتقال 28 شخصا يرفع قائمة المعتقلين بالضفة إلى 2260 + فيديو

العالم – خاص بالعالم

في حديث مباشر عن آخر التفاصيل بالضفة والأراضي المحتلة أكد الزميل فارس الصرفندي عملية اقتحام من قبل قوات الاحتلال لمخيم ومدينة جنين الهدف منها اعتقال عدد من المقاومين الفلسطينيين.

وأوضح أنه و خلال ساعات الليل حتى الصباح أضيف 28 شخصا إلى قائمة المعتقلين، ليصل عدد حالات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر حتى الآن و وفق هيئة شؤون الاسرى والمحررين إلى 2260 معتقلة، 1800 منهم تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمة ومحاكمة وسقف زماني للإفراج عنهم.

وأشار إلى أن من بين الذين تم اعتقالهم 40 صحفيا تقريبا وصحفية واحدة، وكذلك عدد كبير من الاطفال دون سن الـ18، وأضاف أن هيئة الأسرى والمحررين قالت في بيانها اليوم إنه لم يتسنى لها حتى اللحظة الوصول إلى العدد الحقيقي للأسرى من الأطفال.

وفي جانب آخر من الاتصال اشار إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت أكدت أنه قد اعتقال "محمد بركة" وهو من أهم الشخصيات الفلسطينية في المناطق المحتلة في العام 48، وهو رئيس الجبهة الديمقراطية للسلامة والمساوات، كما كان عضوا بالكنيست لأربع أو خمس دورات، وأيضا هو يرأس لجنة المتابعة العربية والتي توازي منظمة التحرير الفلسطينية، وهي تضم كل الأحزاب والحركات الفلسطينية في المناطق المحتلة في العام 48.

وخلص الصرفندي إلى القول: الغريب أن سبب اعتقال محمد بركة هو أنه دعا إلى تظاهر في الناصرة لوقف الحرب في قطاع غزة، فتم اعتقاله بسيارته فيما كان متوجها إلى مدينة الناصرة.

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