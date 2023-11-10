العالم – العين الإسرائيلية

وناقش البرنامج وما اعلن في واشنطن عن "هدن مؤقتة" في قطاع غزة فضلا عن سياق المعارك مع المقاومة الفلسطينية وحزب الله وتصاعد الانقسامات الداخلية في القيادة الاسرائيلية.

وسلط البرنامج الضوء على المسيّرة التي انفجرت في مدينة إيلات الاسرائيلية من اليمن، حيث اعترف اعلام العدو بفشل منظومات الدفاع الجوي"حتس" في اعتراضها.



كما ناقش البرنامج الاعلان الامريكي عن هدن لاربع ساعات يومية في شمال قطاع غزة، توقف عنده الإعلام الاسرائيلي، مشيرا الى ان حكومة نتنياهو لم تعط بعد موقفها الرسمي النهائي من هذا الاعلان.

وفيما يتعلق بالهدف الامريكي من اعلان هدن مؤقتة في قطاع غزة وحول اضطرار بنيامين نتنياهو للموافقة عليها، اكد الصالح ابو عزة المتابع للشان الاسرائيلي من بيروت، انه يجب الاشارة الى ان الامريكي ليس معنيا بوقف اطلاق النار وان وقف اطلاق النار الدائم في هذه المرحلة يعتبر انتصار صريح للمقاومة الفلسطينية، وان الولايات المتحدة لا تريد في هذه المرحلة بان يسجل انتصارا للمقاومة الفلسطينية وانت تهزم اسرائيل بصورة واضحة.

ولفت أبو عزة إلى وجود مسار للولايات المتحدة الامريكية تحاول فيه تنفيذه في غزة.أن هذا المسار يمكن الحديث عنه كالاتي أولاً هدنة انسانية لتفريغ شمال قطاع غزة باتجاه الجنوب، وبالتالي هنالك مخطط امريكي اسرائيلي يجري العمل على تنفيذه بتفريغ شمال قطاع غزة وايجاد نكبة جديدة وهذا ما يشكل صورة نصر بالنسبة للاسرائيلي، يحاول فيها التقاط بعض الصور، كما راينا مثلا كيف نتنياهو في جلسة لكابينيت الحرب، كيف كان وراءه مسار الفلسطينيين من الشمال الى الجنوب بتصديرها كانها نقطة انتصار للاسرائيلي وثانيا يساعد تفريغ شمال قطاع غزة بالتفرد للمقاومة بشكل اكبر كما يعتقدون ولكن حجم المقاومة وحسن تدبيرها ستكون جحيم لهم في الشمال، واما النقطة الاخيرة هو محاولة تفريغ بعض الغضب في الشارع العالمي وفي الشارع العربي، حيث نرى بان الرواية الاسرائيلية لم تصمد طويلا في الاعلام الغربي امام الحقائق على ارض الواقع.

كما القى البرنامج الضوء على الاوهام الصهيونية بانهاء المقاومة الفلسطينية في غزة من خلال العدوان والمجازر قد تدفع اعلام العدو الى الحديث عن مستقبل القطاع وعن حكمه بالطريقة التي تحكم فيها الضفة الغربية المحتلة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

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