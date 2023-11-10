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نتنياهو: نعرف مكان السنوار وقادة حماس!

نتنياهو: نعرف مكان السنوار وقادة حماس!
الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انه على علم بمكان رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وباقي قادة الحركة.

العالم- فلسطين المحتلة

وقال نتنياهو،في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" إن "قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، ما زالوا في مدينة غزة أو في أنفاق تحتها، مضيفا: "إنهم هناك. سوف نصل إليهم" على حد زعمه.

ويحيى إبراهيم حسن السنوار هو سياسي فلسطيني، قيادي في حركة المقاومة الإسلامية، ورئيس المكتب السياسي لها في قطاع غزة منذ 13 فبراير 2017، وأحد مؤسسي الجهاز الأمني لحركة حماس المخول بملاحقة جواسيس الاحتلال الصهيوني.

واضاف نتنياهو في المقابلة على أن الكيان الإسرائيلي سيواصل الحرب حتى "تنهار" حماس، حسب تعبيره.

وزعم رئيس الوزراء أن إسرائيل "لا تسعى إلى احتلال غزة أو السيطرة عليها"، متابعا: إن الهدف من الحرب هو "منح القطاع والشرق الأوسط بأكمله مستقبلًا أفضل. وهذا يتطلب هزيمة حماس وفق قوله.

وأضاف نتنياهو أنه حدد "أهدافا وليس جدولا زمنيا" للحرب، لأن انهيار حماس يمكن أن يستغرق فترة طويلة.

وقال "سيكون من الضروري تشكيل حكومة مدنية في غزة، لكن إسرائيل ستتأكد من عدم وقوع هجوم آخر على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول" حسب قوله.

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