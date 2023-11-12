آلاف الباكستانيين يطالبون بوقف المجازر الصهيونية من أمام السفارة الأمريكية

العالم – خاص بالعالم

بدعوة من مجلس وحدة المسلمين، خرج الآلاف من المواطنين الباكستانيين في مسيرة احتجاجية متجهين نحو السفارة الأمريكية في مشهد يمثل الغضب العارم الذي يعتري الباكستانيين ازاء المجازر الصهونية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مطالبين بوقف فوري للعدوان ومحاسبة الأطراف الداعمة والمتكتمة على محاسبة جرائمه.

وأكد السيد ثمر نقوي عضو مجمع شورى اهل البيت (ع):"اسرائيل" يجب ان تحاكم على فعلتها، وفي ظل غياب العدالة الدولية، نرى ابناء قاسم سليماني الذي يعتبر امام الحرية وشعار محور المقاومة في فلسطين كيف يبدعون في محاسبة الكيان على جرائمه حتى باتت غزة مقبرة قوات الاحتلال البرية، ونحن مؤمنون بهزيمة سلاحه الجوي في الايام المقبلة ايضاً.

وقالت مسؤولة الهيئات النسائية في مجلس وحدة المسلمين:"جرائم العدو الصهيوني جعلت هذا العدوان جريمة رأي عام، والآن الشعوب الحرة في العالم وفي باكستان اثبتت ان اكاذيب امريكا و"اسرائيل" ما عادت تقنع احداً لا في الشرق ولا في الغرب وهذا بداية زوال الكيان".

وفيما عبر المشاركون عن خيبة املهم من نتائج القمة العربية الاسلامية، طالب المحتجون بتصعيد الموقف الاسلامي بما يحقق ردع الهمجية الصهيونية ضد ابرياء فلسطين، وقطع العلاقات مع أمريكا وطرد سفرائها من البلدان الاسلامية لأن امريكا كـ"اسرائيل"، أداة اجرام وعداء للانسانية والسلام..



وقال الشيخ ناصر عباس جعفري أمين عام مجلس وحدة المسلمين:"امريكا فشلت وتعرت امام المجتمع الدولي، والسياسة الخارجية الأمريكية فشلت وهي تعيش عزلتها غير المسبوقة في ظل مشاركتها في العدوان على الفلسطينين في مجازر لم تشهدها البشرية من قبل، واليوم بات واضحاً كيف أن الأوروبيين بدأوا في فصل حساباتهم عن واشنطن، مما يكشف عن فشلها في التعامل مع الأزمة الفلسطينية وهذا يؤكد مقولة الامام الخامنئي، فإن الاعوام المقبلة لن نرى فيها" اسرائيل"وسنرى انحطاط عظمة امريكا التي كانت تتغنى بها كذباً وزوراً.

كما أعلن المشاركون استمرار التظاهرات الاحتجاجية في البلاد الى حين وقف العدوان الاسرائيلي، مع دعوتهم لدعم المقاومة الفلسطينية لتستمر بشكل أقوى للقضاء على الكيان السرطاني" اسرائيل"، مع تاكيدهم على مواصلة جمع التبرعات والمساعدات الصحية والغذائية لاهالي غزة وارسالها على غرار شحنتي المساعدات التي ارسلتها باكستان خلال الفترة الماضية عبر معبر رفح.



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