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الرئيس رئيسي يغادر طهران متوجها الى الرياض 

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

توجه الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، صباح اليوم السبت، إلى الرياض لمتابعة الإجراءات الوقائية ضد جرائم الصهاينة والمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي .

العالم - ايران

واستمرار لجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية للوقف الفوري لعدوان النظام الصهيوني، ورفع الحصار والبدء في تقديم المساعدة لشعب غزة المضطهد والقوي، غادر السيد رئيسي طهران متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الطارئ لقادة منظمة التعاون الإسلامي.

وفي أعقاب الهجمات الوحشية والإجرامية التي شنها الكيان الصهيوني ضد شعب غزة الأبرياء والعزل، وبعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية وفي محادثات هاتفية وحضورية مع رؤساء الدول الإسلامية، كان يتابع موضوع عقد الاجتماع الطارئ لرؤساء منظمة التعاون الإسلامي ، والذي سيعقد اليوم في الرياض باستضافة الرئيس الدوري للمنظمة المملكة العربية السعودية.

وكان الرئيس رئيسي قد اكد على هامش القمة السادسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" في طشقند بأوزبكستان، على ضرورة ممارسة الضغط من قبل الدول الإسلامية لوقف جرائم الصهاينة، وتنفيذ الحل الذي اقترحه قائد الثورة الاسلامية والقاضي بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية للدول الإسلامية مع الكيان الصهيوني كوسيلة ردع.

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