أهداف المقاومة وإصابات الصهاينة على الحدود+ فيديو

العالم - لبنان

كما استهدفت المقاومة الإسلامية بعملية نوعية، اليوم، تموضعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب موقع العاصي مقابل بلدة ميس الجبل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقال "حزب الله" في بيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيم

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:25) من يوم الأحد 12-11-2023 باستهداف ‏قوة لوجستية تابعة لجيش الإحتلال كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".‏

وفي بيان آخر قالت المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وإلحاقاً ببياننا ‏السابق استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:35) من يوم الأحد 12-11-‌‏2023 جرافةً تابعة لجيش الإحتلال قرب ثكنة دوفيف بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى تدميرها ‏ومقتل طاقمها ووقوع عددٍ من الإصابات المؤكدة بين الجنود المتواجدين حولها بين قتيلٍ وجريح".‏

وكانت المقاومة الاسلامية قد استهدفت يوم أمس، سلسلة من المواقع الاسرائيلية على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، باستخدام الاسلحة المناسبة التي اصابت اهدافها بدقة عالية وحققت اصابات في صفوف العدو.

ومن المواقع التي تم استهدافها:

ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة)، استهدفت قوة مشاة اسرائيلية في تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون، موقع حدب البستان، موقع الجرداح، تجمعات العدو في وادي شوميرا وتل شعر وباديد (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة وجوارها)، موقع المطلة، موقع الرادار، موقع زبدين وموقع المالكية.

وبالسياق، قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته يوم أمس، خلال احتفال يوم الشهيد “شهدنا في الأيام الماضية موجة جديدة من التهديدات الإسرائيلي باتجاه لبنان بسبب الارتقاء الكمي والنوعي في هذه الجبهة والمسار العام في جبهة جنوب لبنان مستمر وستبقى جبهة ضاغطة".

وتابع "هذه الجبهة فاعلة ومؤثرة… المعركة اليوم مختلفة ولست أنا من يعلن عن الخطوات، فسياستنا في المعركة الحالية هي أن الميدان هو الذي يفعل وهو الذي يتكلم وفي جبهة لبنان يجب أن تبقى العيون على الميدان وليس على الكلمات".

وردا على عمليات المقاومة اعتدى العدو الاسرائيلي على عدد من المناطق جنوب لبنان، فقد اعتدى صباح الاحد على محيط مزارع شبعا، وبالامس اعتدى على أطرف عدة بلدات حدودية.