عبد السلام: نأسف لعجز قمة الرياض عن اتخاذ موقف ينتصر لغزة

العالم - اليمن

وقال محمد عبدالسلام في تصريحات له: نأسف لعجز القمة العربية الإسلامية عن اتخاذ موقف ينتصر لغزة ولو بالحد الأدنى، فيما وجدنا البعض منهم لم يتأخر في تشكيل تحالف حرب وحصار ضد اليمن.

واضاف عبد السلام: إن مقتضيات الانتماء للإسلام بأن تكون الأمة لبعضها البعض والتحالف العدواني على اليمن كان نقيض ذلك وغزة اليوم تطلب نجدة العرب والمسلمين فلم تجد من الكثير إلا التعامي والخذلان.

وتابع: إننا هنا في مقام النصح والتذكير بالمسؤوليات وليس التعريض بأحد فمأساة غزة وقضية فلسطين لا تحتمل ترف الجدال، وليس من مصلحة الأنظمة العربية والاسلامية إلا أن يقفوا وقفة رجل واحد ويرفعوا صوتا واحدا في وجه أمريكا لوقف عدوان ربيبتها "إسرائيل" على غزة.

وأردف عبدالسلام: هناك الكثير من أوراق الضغط بيد العرب والمسلمين آخرها التلويح باستخدام القوة ولو صدقوا واتخذوا موقفا واحدا لرضخت أمريكا وأوقفت عدوان "إسرائيل" على غزة دون حرب.