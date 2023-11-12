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لبنان يشيع شهيدين للمقاومة + صور

لبنان يشيع شهيدين للمقاومة + صور
الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية في لبنان بعد ظهر اليوم الأحد، الشهيدين على طريق القدس عباس نظير الرشعيني وحسين علي حرب، في بلدتهما سُحمر جنوب لبنان، بمسيرة جماهيرية حاشدة، جابت شوارع البلدة.

العالم - لبنان

وتقدم المسيرة حملة الأعلام والرايات وصور القادة الشهداء، والفرق الكشفية، وحملت ثلة من رفاق الدرب نعشي الشهيدين على الأكف، وجابت المسيرة شوارع البلدة على وقع الموسيقى الكشفية، واللطميات والهتافات الحسينية وشعارات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأميركا".

واستقبل أهالي سحمر الشهيدين بنثر الأرز والورود على نعشيهما في محطات متكررة.

وشارك في مراسم التشييع لفيف من العلماء وفاعليات سياسية واجتماعية وقيادات حزبية وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان، ومسؤول حزب الله في منطقة جبل عامل الثانية علي ضعون، وحشود شعبية غفيرة من أهالي بلدة سحمر والقرى والبلدات المحيطة.

وأمّ إمام بلدة سحمر القاضي الشيخ أسد الله الحرشي، الصلاة على جثماني الشهيدين الطاهرين ليواريا بعدها الثرى في روضة شهداء سحمر الجديدة، والتي أنشئت حديثًا في دلالة على أن هذه المسيرة مسيرة تضحية وفداء لهذه الأمة.

والدة الشهيد عباس الرشعيني وبموقف مشرف أبدت افتخارها بشهادة نجلها على طريق القدس، معربة عن استعدادها لتقديم كل أبنائها شهداء على هذا الطريق.

بدورها والدة الشهيد حسين حرب أعربت عن أملها أن تثمر دماء هؤلاء الشهداء نصرًا جديدًا بتحرير القدس الشريف لـ"نصلي جميعًا في المسجد الأقصى بفضل دماء الشهداء".

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