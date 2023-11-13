مراسل العالم يكشف معاني تحركات الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي +فيديو

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واضاف ان المدفعية الاسرائيلية تستهدف منطقة عين الزرقا وحامول اطراف بلدة الناقورة مع تفعيل صافرات الانذار في مركز اليونفيل الذي يتواجد في بدلة شمع والنزول الى الملاجئ.

واوضح مراسلنا ان الوضع بدء تدريجيا بالتصاعد والتأزم بالجبهة الجنوبية الفلسطينية من الصباح وهو مستمر ، فيما تستمر حالة الهدوء الحذر في القطاع الشرقي ، وفي القطاع الاوسط القصف يستهدف اكثر من منطقة ويطال بعض البيوت وفي القطاع الغربي الجبهة اكثر حدة وتطور على المشهد الميداني.

وبين ان تحليق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي لا يفارق او سماء بعض المناطق الجنوبية، لافتا الى انه عندما يقوم طيران الاستطلاعي بتحليق منخفض فهذا يعني ان يقوم بمسح ميداني ثم يقوم القصف مباشرة، اما عندما يكون التحليق على مستوى مستوط او عالي فهذا يعني انه يقوم بطلعات استكشافية تجسسية.