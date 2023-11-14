ايران توفر فرصة فريدة للعالم في مجال الترانزيت

العالم - إيران

وقال بذرباش خلال حفل افتتاح مطار في جزیرة کیش جنوب إیران، إن جزءا من مستقبل البلاد يعتمد على تطوير طرق العبور والترانزیت.

وأضاف: في قمة منظمة التعاون الاقتصادي بالعاصمة الأوزبكية طشقند، أشارت جميع الدول الأعضاء إلى دور إيران في الترانزیت العالمي، وإن الترانزیت لا یقل أهمیة عن النفط بالنسبة لنا.

وأشار إلى اهتمام رئیس الجمهوریة بتعزيز طرق العبور في البلاد وقال: تم توقيع اتفاقيات مهمة مع دول المنطقة في هذا الإطار ومنها الاتفاق لمشروع خط سكة حديد الشلامجة-البصرة – سوریا.

وأضاف: وهناك الاتفاق مع أذربيجان بشأن ممر أرس والإتفاق مع روسيا بشأن خط السكك الحديدية بين مدينتي رشت وأستارا والاتفاق مع تركمانستان لربط النقطة الحدودية لإيران بمیناء ترکمن بقيمة 400 مليون دولار والتوقيع على اتفاقية بناء الطريق الأرمني بقيمة 200 مليون دولار.