إستمرار زيادة إنتاج إيران من النفط الخام في أكتوبر 2023

العالم - إيران

ويظهر تقرير منظمة أوبك الذي نشر أمس الإثنين 13 تشرين الثاني/نوفمبر أن الأعضاء الـ13 لهذه المنظمة وبحسب مصادر ثانوية قد أنتجوا 27 مليونا و900 ألف برميل من النفط الخام في شهر تشرين الأول/أكتوبر ، أي أن الإنتاج ارتفع بمقدار 80 ألف برميل عن إجمالي إنتاج أيلول/سبتمبر والذي بلغ 27 مليونا و820 ألف برميل.

ووفقا لهذا التقرير أيضا تأتي السعودية في مقدمة الدول المنتجة بإنتاج يومي يبلغ 8 ملايين و992 ألف برميل، ويليها العراق بإنتاج يومي يبلغ 4 ملايين و329 ألف برميل، بينما حافظت إيران على مكانتها كثالث منتج للنفط في هذه المنظمة بإنتاج يومي يبلغ 3 ملايين و115 ألف برميل.

وبحسب تقرير المصادر الثانوية، فقد أنتجت إيران 3 ملايين و115 برميلا من النفط الخام في تشرين الأول/أكتوبر بزيادة 46 ألف برميل عن أيلول/سبتمبر 2023.

وبحسب هذا التقرير فإن إنتاج 9 أعضاء من هذه المنظمة ارتفع خلال الفترة قيد التحقق، وأعلى زيادة في الإنتاج بـ51 ألف برميل يوميا تتعلق بأنغولا.

وتستثنى إيران وفنزويلا وليبيا من اتفاق خفض الإمدادات من المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغير الأعضاء في أوبك (أوبك بلس).

وبحسب أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك، فقد انخفض سعر النفط الخام الثقيل الإيراني بمقدار 3 دولارات و8 سنتات، أي ما يعادل 3.3%، في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بأيلول/سبتمبر 2023.

وسجل سعر الخام الإيراني الثقيل قي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، 91 دولارا و 55 سنتا، فيما بلغ هذا الرقم 94 دولارا و63 سنتا للبرميل في أيلول/سبتمبر 2023.

وبلغ متوسط ​​سعر الخام الإيراني الثقيل 103 دولارات و 9 سنتات في عام 2022.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصل سعر سلة نفط أوبك إلى 91 دولارا و78 سنتا للبرميل، أي أقل بدولارين و82 سنتا (3%) عما كان عليه في أيلول/سبتمبر 2023.

وبحسب التقرير الشهري الأخير لأمانة أوبك (تشرين الثاني/نوفمبر)، فإن الطلب العالمي على النفط الخام لعام 2023 سيبقى دون تغيير مقارنة بالتقدير السابق (تقرير أيلول/سبتمبر) مع زيادة يومية قدرها مليونين و460 ألف برميل.. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط بمقدار 102 مليون و110 آلاف برميل لعام 2023.

وتوقعت أوبك في تقريرها الشهري أيضا أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار مليونين و 250 ألف برميل يوميا في 2024 ليصل إلى إجمالي 104 مليون و 360 ألف برميل يوميا.