شاهد.. حرب غزة وتباين الرؤى بين واشنطن وتل أبيب

العالم - مع الحدث

هل مشاهد الإبادة الجماعية في القطاع بدأت تضغط على بايدن ليطلب التعجيل بإنهائها؟

ماذا يعني اعتراف بلنكين عن خلافات داخل الخارجية وتأكيد برنز على عدم التورط بالعمل العسكري؟

ماذا عن الدعوة القضائية ضد بايدن وبلينكن وأستون لفلشلهم في منع وقوع الإبادة الجماعية في غزة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي معين مناع والباحث السياسيي رضوان قاسم.

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