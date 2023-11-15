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شاهد.. حرب غزة وتباين الرؤى بين واشنطن وتل أبيب

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

هل بدأت تتكشف بعض التباين في الرؤى بين الأميركي والإسرائيلي حول إدارة الحرب وما بعدها؟

العالم - مع الحدث

  • هل مشاهد الإبادة الجماعية في القطاع بدأت تضغط على بايدن ليطلب التعجيل بإنهائها؟
  • ماذا يعني اعتراف بلنكين عن خلافات داخل الخارجية وتأكيد برنز على عدم التورط بالعمل العسكري؟
  • ماذا عن الدعوة القضائية ضد بايدن وبلينكن وأستون لفلشلهم في منع وقوع الإبادة الجماعية في غزة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي معين مناع والباحث السياسيي رضوان قاسم.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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