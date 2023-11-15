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شاهد.. كيف تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة ولماذا تتأخر؟

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

يستمر كيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح.

العالم - مراسلون

قالت مراسلة العالم، إن عملية إيصال المساعدات إلى قطاع غزة تسير ببطء شديد جدا، وذلك بسبب عدم توفر الوقود في القطاع.

وأضافت، أن انقطاع الوقود في القطاع يؤثر بشكل كبير على إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، موضحة أن شاحنات المساعدات الإنسانية في معبر رفح تبقى في الأراضي المصرية، وتدخل إليها الشاحنات الفلسطينية ومن خلال استخدام الروافع تنقل المساعدات من الشاحنات إلى الشاحنات الفلسطينية، ولكن بسبب عدم توفر الوقود الشاحنات الفلسطينية لا تستطيع التحرك نحو معبر رفح، كما أن الرافعات التي تستخدم لنقل البضائع تحتاج إلى الوقود.

وأشارت إلى أن حتى اللحظة هناك 73 شاحنة على الجانب المصري لا تستطيع الشاحنات الفلسطينية أن تتحرك باتجاهها.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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