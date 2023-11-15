بالفيديو.. ما هي اهم اهداف زيارة وزير الخارجية الايراني الى جنيف؟

واشار مراسلنا الى ان وزير الخارجية الايراني يسعى الى تحقيق هدفين اولا هو وقف اطلاق النار في غزة قطاع غزة ، ثانيا هو ايصال المساعدات الانسانية لقطاع غزة.

واضح ان وزير الخارجية الايراني عقد لقاء مع وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية والمساعدات الطارئة مارتن غريفيث ، واكد في هذا اللقاء ان ايران تطالب بوقف اطلاق النار بشكل فوري في غزة وايصال المساعدات.

وتاتي زيارة وزير الخارجية الايراني، الى جنيف استمراراً للجهود الدبلوماسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصة متابعة قضية إرسال المساعدات الإنسانية لشعب غزة المظلوم على المستويات الدولية، وإجراء اللقاء مع بعض المسؤولين في منظمة الأمم المتحدة والصليب الأحمر العالمي.

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