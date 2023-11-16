الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٧:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

كمالوندي: ايران من الدول الرائدة في الكثير من مجالات الطاقة النووية

كمالوندي: ايران من الدول الرائدة في الكثير من مجالات الطاقة النووية
الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كماولندي بان ايران تعد ضمن الدول الرائدة في العالم في الكثير من مجالات الطاقة النووية وقال: على سبيل المثال، نحن الأفضل في العالم في مجال الماء الثقيل.

العالم - ايران

وفي حديث مع الصحفيين على هامش معرض "رواية التقدم" المقام في مدينة قم: ان تنظيم مثل هذه المعارض ياتي تنفيذاً لأوامر قائد الثورة فيما يتعلق بواجب التبيين الجهادي وسيكون له أثر كبير.

وأضاف: في الحرب المعرفية والهجينة التي نواجهها اليوم، يحاول العدو الايحاء عبر طرق مختلفة بان الجمهورية الاسلامية غير فعالة.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: بفضل الله وجهود الشباب أصبحت بلادنا من بين الدول الرائدة في العالم في الكثير من مجالات الطاقة النووية، فعلى سبيل المثال نحن الدولة الاولى في العالم في مجال الماء الثقيل.

وقال كمالوندي: وفي مثال آخر، في مجال الطب الإشعاعي، خطت إيران الخطوة الأولى في العالم. والحقيقة أن شعبنا أكثر دراية بتخصيب اليورانيوم، ولكن يجب أن يعلم أن مجال الطاقة الذرية واسع جدا.

وتابع: عندما يرى شبابنا الإيراني أن بلادنا تتفوق في مختلف المجالات، فانهم يكتسبون الثقة بالنفس ويؤمنون بقدراتهم، وفقدان الحافز والإيمان هو النقطة التي حددها العدو هدفا له.

وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة في غزة، قال كمالوندي: إن الأحداث التي شهدتها غزة في الشهر الاخير أزاحت القناع عن وجه الغربيين والاستكبار، ولقد كانوا يزعمون بشان بلدنا ايضا بانه لا يوجد هنالك اي دواء ضمن الحظر لكن للاسف منع الاعداء حتى الدواء عن مرضانا.

وقال: هذا بالضبط ما يحدث اليوم في غزة، وأنتم ترون أن الاستكبار لا يسمح بدخول الدواء إلى القطاع، والأدهى من ذلك أنهم يقصفون حتى المستشفيات بالصواريخ.

روابط ذات صلة

إيران... إزاحة الستار عن نظام تشعيع بمعجل الكتروني عالي الطاقة"CELV-8"

الذرية الإيرانية: نمتلك الماء الثقيل الاكثر جودة ونقاوة في العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف