شاهد.. جزء من خلف كواليس العدوان على غزة

العالم - مراسلون

الشهداء في غزة هناك من يحتضنهم فالقصة تكفينهم تفاصيل فيها من الفخر ما يكفي لتقول إنك فلسطيني وفيها من الثبات ما يجعلك تؤمن على جثث أبنائك حتى لو كنت فارقت الحياة تحت الركام، فهناك من تكفل بتكفينهم ودفنهم.



قام متطوعون بمبادرة من أجل تكفين جثث الشهداء بمستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة.



قال الشيخ أبو عمار لمراسلة قناة العالم الإخبارية: "تطوعنا في هذا العمل طاعة لله -سبحانه وتعالى- وعونا لإخواننا المسلمين في مصابهم، نحن نمارس عمل التكفين منذ عام 2014 نقوم بتكفين وتغسيل الموتى بشكل طبيعي في ظل الحرب أصبح العمل مختلفا والضغط زاد من حيث المشاهد ومن حيث الأشلاء المقطعة".



هذا جزء مما يحدث خلف كواليس العدوان على قطاع غزة وله أهمية كبرى، لأن النازحين لا يستطيعون لا ماديا ولا معنويا أن يكفنوا شهداءهم فهذه المبادرة ساعدتهم كثيرا على الاطمئنان على جثامين شهدائهم في أيد أمينة.

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