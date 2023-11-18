شاهد.. مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة يسير على قدم وساق

العالم - فلسطين

مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يسير على قدم وساق، تارة يدعوهم كيان الاحتلال الاسرائيلي لإخلاء الشمال والتوجه نحو الجنوب، ومن ثم يوجه لهم تحذيرا بمغادرة الجنوب والانتقال الى الغرب القريب من معبر رفح الحدودي مع مصر، وربما في الخطوة المقبلة تهجيرهم نحو صحراء سيناء.

فبعد فرار نحو ثلثي سكان القطاع البالغ عددهم مليونين وثلاثمئة الف نسمة من الشمال الذي يشهد توغلا اسرائيليا، أصدر كيان الاحتلال تحذيرا جديدا لنحو اربعمئة الف فلسطيني في مدينة خان يونس بجنوب القطاع بالتوجه إلى الغرب فيما القى منشورات على المناطق الشرقية من المدينة تطلب فيها منهم الإخلاء إلى الملاجئ التي لا يملكونها.

تحذير برره مارك ريغيف أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدة أسباب منها أن غرب قطاع غزة بعيد عن مرمى النيران وأن الفلسطينيين سيكونون هناك على مقربة من المساعدات الإنسانية وكأنه يكترث لامرهم بعدما قتل آلاف الاطفال والنساء منهم وقصف المستشفيات وجوع السكان وقطع عنهم كل مقومات الحياة.

ومن المثير للسخرية ايضا أن ريغيف وعد سكان الجنوب بأنهم لن يتحركوا مرة أخرى إذا اتجهوا غربا وقال إن على القوات الإسرائيلية التقدم داخل المدينة لإخراج مقاتلي حماس من الأنفاق والمخابئ تحت الأرض لكن لا توجد مثل هذه البنية التحتية الهائلة في المناطق الأقل بناء في الغرب.

وقد تجبر مثل هذه الخطوة مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين توجهوا جنوبا هربا من التوغل الاسرائيلي في مدينة غزة على الانتقال مرة أخرى، جنبا إلى جنب مع سكان مدينة خان يونس مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة وسط خشية العديد ممن فروا أن يصبح نزوحهم دائما.

وفي وقت يطرح اعضاء في الكنيست ومسؤولون اسرائيليون آخرون مقترحات لتهجير سكان غزة نحو سيناء طوعا في ظل مخاوف مصرية من تحقق هذا الامر افاد تقرير نشره موقع بي بي سي البريطاني أخر الشهر الماضي بأن تل ابيب وضعت خطة سرية قبل 52 عاما لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى شمال سيناء وذلك استنادا الى وثائق بريطانية.