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صنعاء تكشف مصير السفينة الاسرائيلية المحتجزة لديها

صنعاء تكشف مصير السفينة الاسرائيلية المحتجزة لديها
الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان القوات البحرية التابعة الحكومة صنعاء نفذت عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها احتجاز سفينة إسرائيلية.

العالم- اليمن

وضاف العميد سريع في بيان انه تنفيذا لتوجيهات قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نفذت قواتنا البحرية عملية عسكرية في البحر الأحمر كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية.

واوضح العميد سريع ان : قواتنا البحرية اقتادت السفينة الإسرائيلية إلى الساحلِ اليمني، لافتا الى اننا نتعامل مع طاقم السفينة الإسرائيلية وفقا لتعاليم ديننا الإسلامي.

وتابع متحدث القوات المسلحة اليمنية: نجدد تحذيرنا لجميع السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة .

واهاب العميد سريع بكل الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو السفن المملوكة لإسرائيليين.

واكد استمرار القوات المسلحة اليمنية في تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة والجرائم بحق إخواننا الفلسطينيين.

واكد العميد سريع أن من يهدد أمن واستقرار المنطقة والممرات الدولية هو الكيان الصهيوني، داعيا المجتمع الدولي إذا كان حريصا على أمن واستقرار المنطقة وعدم توسيع الصراع أن يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وشدد على ان عملياته لا تهدد إلا سفن كيان العدو الإسرائيلي والمملوكة لإسرائيليين.

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بالصورة/ وسائل إعلام: سفينة "اسرائيلية" محتجزة في ساحل اليمن

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