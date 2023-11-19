فيديو خاص: خطوة جريئة جعلت مصالح اسرائيل مهددة عالميا

العالم - اليمن

وقال الخبير العسكري اللبناني اللواء عبد الرحمن شحيتلي لقناة العالم الاخبارية: لهذه العملية بعد استرايتجي واقتصادي وعسكري وقانوني ايضا، مشيرا الى انه في البعد الاستراتيجي والاقتصادي اصبحت المصالح والتجارة الاسرائيلية في العالم مهددة، وهذه بداية.

واضاف شحيتلي: ان اليمن حدد في تهديده كل سفينة ترفع العلم الاسرائيلي او يملكها اسرائيلي او تحمل البضائع الاسرائيلية، هذا يعني ان كل هذه المجموعة، التأمين عليها مضروب في 10 او 20، ولم يعد من المجدي للمستثمر اي شحن على سفينة اسرائيلية، ما يعني انها ضربة اسرائيلية كبير للاقتصاد الاسرائيلي بمجرد صدور البيان عن القوات اليمنية.

ووصف ذلك بانه ارباك امني كبير للعدو الاسرائيلي لم يكن يحسب له حسابا، معتبرا ان العدو الاسرئيلي اذا كان يريد تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بحركة سفنه فاليبدأ هو بتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بعدوانه على القطاع والضفة الغربية وجنوب لبنان وقصفه المدنيين هناك.

واعتبر الخبير العسكري ان الخطوة اليمنية لها ابعاد عالمية، حيث اصبحت المصالح الاسرائيلية مهددة في العالم وليس فقط في البحر الاحمر، مشيرا الى ان اليهود يشعرون اليوم انهم اصبحوا مهددين في العالم، سواء في الجامعات والمؤسسات الاقتصادية والمستشفيات وفي كافة مصالحهم عبر العالم.

واكد ان اليهود ليسوا وحدهم المنتشرين في العالم بل ان العرب ايضا منتشرون في العالم، ونرى الان ان هناك مظاهرات في الدول الاروربية وهذه بداية خطره على الكيان ليس فقط في البحر الاحمر وانما ربما تكون لها مفاعيل دولية في كافة بلدان العالم.

وحذر الخبير العسكري اللبناني اللواء عبد الرحمن شحيتلي من ان ردات الفعل لن تقف عند هذا الحد، وما حدث في غزة ستكون له تداعيات لن تقتصر على الوقت والمكان، وستكون على مستوى عالمي.

واضاف ان هذه الجبهة ضد الكيان بعد الاراضي المحتلة ولبنان والعراق لن تقتصر على البحار وستكون لها امتدادات اكثر من ذلك، مشددا على ان مفاعيل ما قام به اليوم اليمن من احتجاز سفينة اسرائيلية ستكون اكبر من مفاعيل الصاروخ الذي اطلقه باتجاه اسرائيل، وستكون له امتدادات كبيرة.