شاهد.. هذا ما قالته مراسلة العالم "إسراء البحيصي" بعد إستشهاد أحد أفراد عائلتها

العالم - مراسلون

وقالت مراسلتنا إنها ستستمر في رسالتها الصحفية من أجل إيصال مشاهد المجازر الدامية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها اليوم الإثنين قسرا لم تكن على رأس عملها من أجل أن تكون بجانب عائلتها وزوجها وأولادها بعد استشهاد والدة زوجها الحاجة أم حسن.



وأوضحت مراسلة العالم أن زوجها طلب منها أن تستبدل كرسيها مع والدته التي كان قد اشتاق لها، فبعد ما استبدلت الكرسي وإذا بغارة إسرائيلية تستهدف بيتا مجاورا لبيتهم أدى إلى استشهاد والدة زوجها جراء إصابتها بشظية الصاروخ الذي استهدف المنزل المجاور.



وأكدت مراسلة العالم أن البيت كان يأوي 60 شخصا أصبحوا تحت الركام ولم تصل قوات الدفاع المدني لإنقاذهم.



واستنكرت مراسلة العالم استهداف الاحتلال الإسرائيلي المناطق الآمنة، مؤكدة أن البيت المستهدف كان يقع بعيدا عن أي مؤسسة أو مسجد ولا توجد ذريعة لاستهدافه.



وأشارت الصحفية "أسراء البحيصي" إلى أن أطفالها اصيبوا في حالة رعب وهلع بسبب رؤيتهم جثث الشهداء واستشهاد جدتهم.