جنوب أفريقيا تغضب "إسرائيل" + فيديو

العالم - افريقيا

وقال المتحدث باسم خارجية الاحتلال الإسرائيلي إنه "في ضوء التصريحات الأخيرة من جنوب أفريقيا، تم استدعاء السفير الإسرائيلي في جنوب أفريقيا للتشاور".

هذا وفي وقت سابق،كانت السلطة بجنوب أفريقيا قد دعت إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت وزيرة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا "ناليدي باندور" للنواب في بيان وزاري: "إن قتل الأطفال والنساء والمسنين على يد [إسرائيل] هو عمل كان ينبغي أن يؤدي إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال فورية بحق صناع القرار الرئيسيين، بما في ذلك بنيامين نتنياهو، المسؤول عن انتهاكات القانون الجنائي الدولي".

وأضافت إن "جنوب أفريقيا انضمت إلى العالم في التعبير عن الرعب إزاء جرائم الحرب التي ترتكب في فلسطين، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية العامة ومباني الأمم المتحدة وغيرها من الأهداف الضعيفة،وهذه الأفعال تذكرنا بتجربتنا كمواطنين سود في جنوب إفريقيا يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري. وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت مواطني جنوب أفريقيا والسود في مدن جميع أنحاء العالم إلى النزول إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم وقلقهم إزاء ما يحدث في غزة والضفة الغربية». ونبهت بالقول إلى أن «التصرفات التي نشهدها يوميا من قبل إسرائيل تشكل انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف وجميع بروتوكولاتها".