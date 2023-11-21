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خلال قمة بريكس..

ماذا طلب ابن سلمان من دول العالم لردع الإحتلال ودعم غزة؟

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

انطلقت اعمال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة بريكس والدول المدعوة للانضمام، لبحث الأوضاع في غزة، وذلك بمشاركة رؤساء ايران وروسيا والصين والسعودية وعدد اخر من زعماء المجموعة.

العالم- فلسطين

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، ودعا إلى بذل جهود جماعية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

وطالب ولي العهد السعودي جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، وإدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة، مجددا: "رفضنا القاطع للعمليات الإسرائيلية فيه".

من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوضع في غزة والخسائر في الأرواح ومعاناة الأطفال قضايا تثير قلقا بالغا.

وأكد عقب انطلاق القمة الافتراضية لدول مجموعة بريكس إن المجموعة يمكن أن تلعب دورا مهما مع الدول العربية بشأن حل الدولتين.

من جهته، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى "حماية المدنيين في فلسطين وتوفير ممرات إنسانية".

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