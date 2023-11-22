بطائرة مسيرة "إسرائيلية".. شهداء في مخيم جنين +فيديو

العالم - مراسلون

وأضافت، أن مخيم جنين تعرض منتصف ليل الأربعاء إلى اقتحامات عنيفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بآليات عسكرية وجرافات وطائرات مسيرة تصدى لها المقاومون الفلسطينيون بالعبوات الناسفة والرصاص ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين بطائرة مسيرة وواحد منهم برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت مراسلة العالم إلى أن مخيم طولكرم ومخيم نور الشمس في مدينة طولكرم منذ السابع من اكتوبر وهما يتعرضان لهجمات عنيفة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي تستمر لعدة ساعات تتصدى لها فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأوضحت مراسلة العالم أن حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى ارتفعت إلى نحو 224 كذلك الأمر كان هناك شهيدا في عزون قرب قلقلية اليوم سجلت 7 شهداء.

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