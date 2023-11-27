شاهد... تسليم القسام "الدفعة الرابعة" من الأسرى الصهاينة إلى الصليب الأحمر

العالم- الاحتلال

وكتبت "القسام" على حسابها في "تلغرام: "جانب من تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وللإفراج عن الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال".

وشهدت الدفعة الرابعة تسليم 11 أسيرا صهيونيا من المحتجزين في قطاع غزة، في إطار المرحلة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس.

وقبيل انتهاء مدة الهدنة في يومها الرابع، أعلنت حركة حماس يوم الاثنين أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة"، كما أكدت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.